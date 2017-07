Veteraan Buffel heeft goede raad voor de sterkhouders van Genk

door Yannick Lambrecht

door

Veteraan Thomas Buffel heeft goede raad voor de sterkhouders van Genk

Foto: © photonews

Racing Genk was vorig jaar een van de leukste ploegen in de competitie om te volgen. Enkele jongens speelden zich dan ook in de kijker van buitenlandse clubs, maar veteraan Thomas Buffel geeft hen een goede raad.