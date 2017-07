Publiekslieveling Malinwa houdt ermee op: "Als een klap in mijn gezicht"

"Sommige mensen hebben me heel zwaar ontgoocheld," vertelt Xavier Chen in Gazet van Antwerpen, nadat zijn clubliefde voor Malinwa niet beloond werd. “Hoe dat aankwam? Als een klap in mijn gezicht."

'Bedrogen'

"In de winterstop kwam de club zelf met het voorstel om de optie in mijn contract te lichten. Ik stemde in op voorwaarde dat iedereen binnen de club 100 procent achter die beslissing stond. Zowel het bestuur als de coach hebben me toen verzekerd dat ze op me rekenden."

"We hebben toen een mondeling akkoord gesloten. Als Ferrera dan twee maanden later opeens zegt: 'Ik reken niet meer op je', voelde ik me natuurlijk wel bedrogen," treurt Chen.