Dan toch: 'Engelse interesse voor BjÃ¶rn Engels'

Dan toch: 'Engelse interesse voor Björn Engels'

door Redactie



Björn Engels droomt nog van een transfer deze zomer naar de Premier League

Foto: © Photonews

Björn Engels heeft het nooit onder stoelen of banken gestoken: hij droomt van de Premier League en wil in Engeland gaan spelen. Een transfer zit nog niet meteen in de pijplijn, maar de centrale verdediger heeft nog zes weken.