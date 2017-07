OFFICIEEL: Chelsea leent middenvelder voor derde seizoen op rij uit aan PSV

Marco Van Ginkel wordt voor het derde opeenvolgende seizoen uitgeleend aan PSV. Eerder speelde hij ook bij Vitesse, AC Milan en Stoke City, maar bij Chelsea kon de 24-jarige Nederlandse middenvelder nooit helemaal doorbreken. Ook nu is er weer geen plaats voor hem in de kern van Antonio Conte.

In Eindhoven was hij wel telkens een absolute sterkhouder, dus daar zijn ze maar al te blij om hem er terug bij te hebben. PSV is momenteel op trainingskamp in Zwitserland, Van Ginkel sluit zo snel mogelijk aan. Omgekeerd mocht linksback Jetro Willems de stage verlaten om zijn transfer af te ronden, maar het is niet duidelijk naar welke club.