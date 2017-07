De CondÃ© bevestigt: "We hebben een heel belangrijk bod naast ons neergelegd"

Dimitri De Condé, manager van Genk, werd gehoord in de Spaanse pers. "We hebben een officieel bod van Sevilla op Sander Berge", bevestigt hij. "Dat moet ik niet ontkennen. We hebben het bekeken en geoordeeld dat we het niet doen. Het ging om een belangrijk bod ja, maar ik spreek niet over getallen."

De 19-jarige Berge wordt door velen het hof gemaakt. "Hij is één van de meestbelovende spelers in het Europese voetbal. We hebben ons antwoord overgemaakt aan Sevilla. Ik weet niet wat hun plannen nu zijn. Wij willen hem echter niet laten vertrekken."