Nieuw oefencomplex Gent hel voor luie spelers: Hein ziet alles

Het viel op tijdens de rondleiding die Hein Vanhaezebrouck de pers donderdagmiddag gaf, in het nieuwe trainingscomplex vallen 'luie' voetballers genadeloos door de mand. Hein Vanhaezebrouck kreeg vrij spel in het ontwerp -het leverde bij de bouwvakkers zelfs een t-shirt op met 'Voor Hein moet het perfect zijn'- en dat laat zich voelen.

Het begint bij de aankomst op de club. "De spelers moeten binnenkomen met een badge, wij kunnen dus perfect zien wanneer een speler aankomt en wanneer hij vertrekt. Smoesjes zijn dus verleden tijd", aldus Vanhaezebrouck.

Play Time is Over

Eens de spelers binnen zijn, ziet Hein alles. We zijn er niet meteen uit of het voor de veiligheid was of niet, maar zelfs in de gang van de rustkamers merkten we camera's op. Verder heeft de coach perfect zicht vanop het trainingsveld op de fitness én de gemeenschappelijke ruimtes.

Je verstoppen in de fitness is onmogelijk

"Als ik hier training geef (op het veld, nvdr.), kan ik door de grote ramen binnenkijken in de fitness. Ik zal kunnen zien of ze effectief fietsen met de handen op het stuur, of met hun smartphone bezig zijn. Als er jongens biljarten die eigenlijk oefeningen moeten doen, zie ik het ook", ging Vanhaezebrouck verder.

De speeltijd is voorbij bij de Buffalo's, zoveel is duidelijk. Het is afwachten of het nieuwe keurslijf resultaten oplevert, want de winnaar heeft altijd gelijk.