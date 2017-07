OFFICIEEL: STVV haalt ex-speler van Standard in huis

De Portugese centrale verdediger, Jorge Teixeira, tekende vandaag een driejarig contract op Stayen. De 30-jarige Teixeira komt over van Charlton Athletic. Geen verrassing dus dat de ervaren rot van een andere club van Roland Duchâtelet komt.

In het verleden speelde hij ook 46 matchen voor de Rouches. Texeira had nog een contract bij Charlton, maar hoeveel STVV voor hem moest betalen, is niet bekend.