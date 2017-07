KV Oostende kopje onder tegen OHL: dit zijn de beelden

door Johan Walckiers

KV Oostende verloor van OHL met 1-3

Foto: © photonews

KV Oostende heeft een pijnlijke uitschuiver gemaakt in de voorbereidin. Tegen1B-ploeg OH Leuven ging het zowaar met 1-3 de boot in. Toch een fikse waarschuwing voor de jongens van Yves Vanderhaeghe.