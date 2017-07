Mitrovic zag af tegen Balotelli: "Moest die zich wat meer op voetbal concentreren..."

Nice deed immers lang nadrukkelijk mee om de titel in Frankrijk tegen de grote kanonnen uit Parijs en Monaco. Bovendien hebben ze met Balotelli -die ook scoorde- een echte topper in huis. "Het was heel moeilijk tegen Balotelli. Iedereen weet wat voor een speler hij is", aldus Mitrovic.

Geen gekkigheden deze keer

"Indien hij soms wat meer gefocust zou zijn op het voetbal, dan was het de beste speler ter wereld", aldus de Serviër die toch ook al Lewandowski en Kane tegenover zich kreeg. "Als je ziet hoe zijn controles zijn, hoe hij die goal maakt, dat is klasse."

Balotelli staat ook bekend als een halve gek. "Of hij iets raars zei? Neen, niet echt. We hebben enkel gediscussieerd over een strafschopfase."