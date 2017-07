Sa Pinto weet wat er nog moet gebeuren voor Standard

"Het was een competitieve wedstrijd, tegen een team uit het kampioenschap. We hebben iedereen speelminuten kunnen geven, behalve Djenepo en Mpoku. Er zijn zaken die me hebben bevallen en zaken die minder goed waren", aldus de Portugese hoofdcoach.

Grote kern

"We moeten meer doen in de grote rechthoek van de tegenstander. We hebben goed gedomineerd na de pauze, maar in de laatste twintig meter liep het vaak mis. Daar gaan we nog moeten in verbeteren."

De kern van Standard is groot, dus is er nog werk aan de winkel: "Ik wilde iedereen matchritme geven in deze delicate transferperiode. De serieuze zaken komen er snel aan, dus we moeten er klaar voor zijn."