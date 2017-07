Probleem bij Club Brugge: Leko laat speler links liggen

Engels heeft duidelijk gemaakt dat hij aast op een transfer naar de Premier League. Maar Leko heeft een duidelijk standpunt: spelers die willen vertrekken komen in de voorbereiding ook niet meer aan de bak. Hij wil enkel spelers kansen geven die dit seizoen voor Club willen spelen en waar hij dus op kan rekenen.

Het grote probleem van Engels is dat er momenteel nog maar bitter weinig interesse is, weet Het Nieuwsblad. De verdediger zou wel naar Frankrijk kunnen, maar zijn droom is de Premier League. West Ham United zou in de markt zijn, maar bij Brugge zelf liep er nog geen concreet bod binnen.