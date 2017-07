Ploegvoorstelling op de Gentse Feesten: Vanhaezebrouck over Europees succes (met steekje aan Club Brugge)

Gent werd vorig seizoen uitgeschakeld in de achtste finale door Genk, maar mag terugblikken op een geslaagd parcours. "In Londen zijn er ploegen met heel wat supporters. Als die tegen mij komen zeggen dat ze nog nooit zo'n fans als in Gent gezien hebben, dat zegt wel iets," vertelt de trainer op de Gentse feesten.

Club Brugge daarentegen nam afscheid van de Champions League met een 0 op 18. "Het is niet makkelijk om een punt te pakken in de Champions League", kon Vanhaezebrouck het zich niet laten. "En wij schakelen zelfs Tottenham uit."

Opnieuw Europees succes?

Binnenkort spelen de Buffalo's voorrondes voor de Europa League. "Het is de bedoeling om dit jaar opnieuw te zorgen voor iets uitzonderlijks. Wat het precies zal zijn, weet ik niet. Het mogen van mij ook twee uitzonderlijke dingen zijn".