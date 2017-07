Wijze raad van voorganger Wayne Rooney voor Lukaku: "Als hem dat lukt, wordt het een succes"

door Redactie



Wayne Rooney zegt dat Lukaku zich niet te veel zorgen moet maken

Romelu Lukaku is voorlopig de meest besproken speler in de Premier League. Na zijn verhuis naar Manchester United heeft iedereen wel iets te vertellen over de Rode Duivel. Maar er is er één naar wiens raad hij beter wel luistert: voorganger Wayne Rooney.