AA Gent-coach Vanhaezebrouck ziet concurrent als grootste titelkandidaat: "Zij zijn het best gewapend"

De spelersgroep droomde maandagavond op de Gentse Feesten luidop van de titel. En ook coach Hein Vanhaezebrouck wil iets uitzonderlijk neerzetten. "Ons eerste doel is om ons te kwalificeren voor de poulefase van de Europa League", aldus de oefenmeester bij VTM Nieuws.

"We gaan challengen met iedereen voor de prijzen. Anderlecht is het best gewapend denk ik, maar wij gaan ons daar niet bij neerleggen. Het zal afhangen van de details, die vorig jaar niet in ons voordeel waren."

Foket en Neto

Vanhaezebrouck reageerde ook op de gemiste transfers van Thomas Foket, die een hartoperatie onderging, en Renato Neto. "Thomas is geopereerd. Alles is goed verlopen. Ik verwacht dat hij tegen januari terug is. Gemiste transfers zijn vooral jammer voor de jongens. Zij kunnen een belangrijke stap zetten in hun carrière. Het is aan ons om er voor hen te zijn en dan komt die kans er mogelijk nog in de volgende jaren", besloot Vanhaezebrouck.