Kara Mbodj dan toch stap dichter bij droomtransfer?

Met de transfersom die paars-wit op zijn hoofd hebben geplakt (12 miljoen euro ...) lijken ploegen als Lille niet meteen in de bovenste schuif te liggen. Bovendien heeft de Senegalese verdediger er zelf ook nooit een geheim van gemaakt dat hij naar Engeland wil.

Volgens La Dernière Heure is er nu alvast een ploeg uit de Premier League geïnteresserd. Welk team het is weten ze niet, maar het zou een transfer wel in een versnelling kunnen brengen.

De komende zes weken zullen cruciaal zijn voor Kara Mbodji, die eventueel ook nog tot de wintermercato zou kunnen wachten om te vertrekken. Al kan het via Engeland snel gaan.