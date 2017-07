Opvallend gerucht uit Frankrijk: Antwerp gaat samenwerken met (nog) een absolute topclub

France Football weet al sinds 2016 dat PSG een club aan het zoeken is om zijn jonge talenten te laten evolueren. Toen was er sprake van er een satelietclub van te maken, maar bij Antwerp zal dat natuurlijk niet kunnen. Het plan is echter nooit de diepvries ingegaan in Parijs en nu is er dus weer sprake van.

De nieuwe sportieve directeur van PSG, Antero Henrique, is een heel goeie kennis van Luciano D'Onofrio, die met hem samenwerkte bij Porto. Het plan zou zijn om jonge talenten uit te lenen aan The Great Old om hen meer speeltijd te geven en een vroegtijdig vertrek te voorkomen.