Kapitein van de Lokerse beloften nu ook bij de eerste ploeg: "Dat zit in mijn natuur, met of zonder band"

Waar Lokeren in de eerste helft non-stop op de helft van Deinze speelde, werd het na de rust plots nog spannend. "De eerste helft beter dan de tweede, hé. Het was wat zoeken in de tweede helft, we waren de controle een beetje kwijt," was de indruk van Arno Monsecour na de 1-2 tegen Deinze.

We speelden tegen onszelf in de tweede helft

Wat de oorzaak was? "Het is een bepaalde manier van spelen en dat is misschien voor enkele jongens aanpassen, maar de voorbereiding dient natuurlijk om te te zoeken. Ik denk dat het vooral daaraan ligt en dat zo bepaalde looplijnen minder waren."

Scoren als kapitein

Monsecour trapte tevens het tweede Lokerse doelpunt binnen. "Heel lang geleden dat ik nog eens gescoord heb. Het is zelfs de eerste keer dat ik een veldgoal maak," glunderde de verdediger.

Hij kreeg ook de kapiteinsband van Kristinsson, dat moet toch anders voelen dan bij de beloften. "Die band is één ding, maar ik blijf gewoon coachen op het veld. Dat zit in mijn natuur, met of zonder band." Zien we dat binnenkort ook in de competitie? "We zien wel. Er is veel concurrentie op elke positie. Ik hoop gewoon zoveel mogelijk selecties te halen. In voetbal kan alles gebeuren," besloot Monsecour.

