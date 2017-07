Engelse en Franse interesse voor BjÃ¶rn Engels blijft

Vorig jaar kwam er voor hem een erg riant voorstel vanuit de Premier League, maar Club Brugge ketste dat af omdat het veel meer dan 15 miljoen euro wilde vangen voor de centrale verdediger.

Nu lijkt dat geen optie meer. Het Laatste Nieuws laat zelfs weten dat de vraagprijs een stukje gezakt is richting de kaap van 10 miljoen euro, al blijft ook dat veel geld voor een verdediger.

Vanuit de Ligue 1 kwam er al een concrete piste aanwaaien, maar Engels droomt enkel van de Engelse competitie. Met West Ham United kwam een eerste ploeg zich melden, maar ook andere middenmoters in de Premier League hebben hem dit seizoen gescout. Zelfs Arsenal had hem op de radar, net als vorige zomer.

Voor Engels is een oplossing nodig, want Ivan Leko lijkt (voorlopig) geen gebruik meer te willen maken van hem. Ook afgelopen weekend zat hij opnieuw in de tribune bij een voorbereidingswedstrijd.