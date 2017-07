Dossevi leeft op revanche: "Kan een van de besten worden hier"

Matthieu Dossevi werkte keihard op stage en wil zowel individueel als met het team knallen het komende seizoen: "De groep zit goed, zowel mentaal als fysiek. We hebben allemaal zin om te laten zien dat we beter kunnen dan vorig seizoen. We mogen het niet vergeten, maar we willen er een punt achter zetten."

"Het wordt onze grootste kracht dit seizoen. We hebben een shitseizoen gehad, maar met al de spelers die er nu nog zijn willen we dat helemaal omdraaien", klonk het bij Standard TV. "Er is ook een nieuwe staf die frisheid zal brengen, een nieuwe mentaliteit en een nieuwe manier van spelen. De aanwinsten laten een nieuwe wind blazen doorheen de ploeg."

"Ik wil me toch wel een beetje revancheren momenteel en ik wil op mijn beste niveau terugkomen. Als ik goed in mijn vel en in mijn hoofd zit, weet ik dat ik hier een van de beteren kan zijn. Nu moet ik dat laten zien, ik heb er zin in. Er is hier nog iets te laten zien, ik wil hier dan ook graag blijven - al weet je in voetbal nooit."