Zomertransfers in de Premier League: 3 grote vaststellingen

1. Geen schrik om records te breken

Gebroken records à volonté deze zomer! Romelu Lukaku werd de duurste Belg, Alexandre Lacazette werd de duurste inkomende transfer bij The Gunners, Jordan Pickford werd de duurste Engelse doelman dankzij Everton, Kyle Walker is met zijn overgang naar Manchester City de duurste verdediger ooit, ... En blijf zo maar doorgaan, want de zomer duurt nog lang.

De bedragen gaan elke zomer omhoog, zoals je kunt zien in deze grafiek van The Telegraph (in pond). Omgerekend kwam het totaal in de zomer van 2016 net boven één miljard euro uit.

Volgens Transfermarkt ligt het totaal uitgegeven bedrag momenteel op ongeveer 746.500.000 euro. We moeten dus niet twijfelen dat dit getal tegen eind augustus - net zoals vorige zomer - het miljard zal overschrijden.

2. Nog niet klaar met kopen

De topclubs hebben al goed ingekocht, maar bijna allemaal hebben ze op bepaalde posities nog versterkingen nodig. Er is natuurlijk nog tijd genoeg, maar het is al bewezen dat een toptransfer niet op één-twee-drie tot stand komt. Om er een paar te noemen:

Chelsea is na het mislopen van Lukaku wanhopig op zoek naar een diepe spits. Is Michy Batshuayi niet goed genoeg, meneer Conté? Arsenal heeft met Lacazette een goalgetter te pakken, maar heeft nog een creatieve middenvelder nodig om de ballen tot bij hem te krijgen. Liverpool is achterin kwetsbaar, dus er mag gerust nog een verdedigende middenvelder of eventueel een centerback bijkomen.

3. Eén topclub kocht nog niemand

Iedereen is in actie geschoten op de transfermarkt, op één club na: Tottenham. Zij kochten nog geen enkele nieuwe speler. Als je de basiself van Mauricio Pochettino bekijkt, is die inderdaad wel vrij compleet. En het ziet er ook naar uit dat sterkhouders als Harry Kane, Dele Alli en Christian Eriksen zullen blijven.

Het probleem begint als je verder kijkt dan de starters, want Tottenham had vorig seizoen ook al een beetje last van een gebrek aan diepte wanneer iemand uitviel. Met voetbal op meerdere fronten - waaronder ook weer Champions League - zal dat toch broodnodig zijn.