13 jaar eerste klasse, maar...: "Met het hand op het hart: bij Beerschot-Wilrijk wordt het hardst getraind"

Mo Messoudi wist al wat hem te wachten stond in de voorbereiding. "Als je onder Marc Brys traint dan weet je dat het er keihard aan toegaat. Dat hebben de nieuwelingen in onze groep vorige week ook al puffend en zuchtend ervaren. Het is belastend en zeer intensief, je zweet je te pletter en je vloekt wel eens...", klinkt het op de clubwebsite.

Messoudi speelde jaren in eerste klasse, maar trainde nergens anders zo hard. "Maar je weet dat je daar in de loop van het seizoen, en dan zeker in de slotfase, de vruchten van plukt. Zo'n harde voorbereiding, dat is trouwens één van de redenen waarom ik bij Beerschot ben teruggekeerd. Omdat ik mijn carrière wou herlanceren."

Nergens harder

"En geloof me, ik heb drie jaar in Nederland gespeeld en ook even in Marokko... Maar ik kan met mijn hand op het hart zeggen: hier bij Beerschot Wilrijk wordt in de voorbereiding het hardst getraind van allemaal."