Oplossing gezocht voor Benito Raman? "Als er niets verandert ..."

door Redactie



Sa Pinto lijkt niet te rekenen op Benito Raman bij Standard, die mogelijk nog vertrekt

Benito Raman lijkt niet volledig in de plannen van Ricardo Sa Pinto te passen. Dat is afgelopen zondag pijnlijk duidelijk geworden, toen de winger in de tribune zat bij een oefenpartij.