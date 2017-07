Amper gespeeld bij Standard en toch raakt zelfvertrouwen Legear niet aangetast: "Ik kan nog vijf jaar mee"

Vorig seizoen speelde de Luikse winger slechts zes competitieduels. "Ik wist dat mijn speeltijd beperkt zou blijven zolang er bepaalde mensen binnen de club bleven", stelt Legear in Het Laatste Nieuws. "Als je ziet dat ik 25 matchen in de tribune zat."

Legear rekent dan ook op een langer verblijf in de Vurige Stede. "Ik kan nog vijf jaar mee", gaat de winger verder. "Of ik mijn carrière hier wil afsluiten? Standard is de club van mijn hart. Mijn familie is vlakbij, ik ben gelukkig."

Blijven

"Ik heb al een paar aanbiedingen gekregen van andere clubs, maar ik denk dat we een oplossing zullen vinden met Standard. Sinds ik hier ben, heb ik de ploeg en de club iets bijgebracht, dus waarom zou ik hier niet kunnen blijven?"