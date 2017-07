BÃ¶lÃ¶ni moet de bomen door het bos zien bij Antwerp en spreekt klare taal: "Dat is ons grootste doel"

Coach Bölöni nam eerst de tijd om te kijken welke spelers uit de kampioenenkern het niveau van de Jupiler Pro League aankunnen. Nu is de neo-eersteklasser volop in actie geschoten op de transfermarkt. Dat zorgt natuurlijk voor de nodige drukte.

"Analyseren met ons hoofd en niet met ons hart"

"Dat we nog niet klaar zijn, is normaal. Antwerp is in volle transformatie", licht Bölöni toe in Het Nieuwsblad. "Ik weet dat de verwachtingen hoog liggen, maar op dit moment moeten we analyseren met ons hoofd en niet met ons hart"

"Ik zou graag ambitieus zijn maar de realiteit is dat het behoud momenteel ons grootste doel is." Dinsdag raakte bekend dat Antwerp mogelijk gaat samenwerken met PSG. Ook met FC Porto, waar sportief directeur Luciano D'Onofrio goede contacten heeft, is er een samenwerkingsverband.