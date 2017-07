Cercle Brugge-voorzitter reageert op de komst van 18 (!) nieuwkomers: "Mentaal hebben ze Ã©Ã©n ding gemeenschappelijk"

De inmenging van Monaco laat zich voelen. Vijf jongens kwamen over van de club uit het prinsdom. De andere nieuwkomers werden op eigen kracht gehaald of in samenwerking met de Franse landskampioen.

"Het zijn goede spelers, denk ik. Nu is de kunst om daar een goed team van te maken", vertelt Schotte bij Sporza. "Daar hebben we vertrouwen in. Mentaal hebben de spelers een ding gemeenschappelijk: ze willen allemaal slagen. Dat vind ik een goed uitgangspunt."

Geen Lierse-scenario

Na twee mislukte pogingen wil Cercle deze keer wel de promotie naar de Jupiler Pro League bewerkstelligen. "Naast de spelerskern is ook onze omkadering steviger geworden", gaat Schotte verder. "We mogen vertrouwen hebben dat we goed voetbal brengen, dat we punten zullen halen en dat we ergens bovenaan zullen eindigen."

"Hopelijk herhaalt het Lierse-scenario zich niet. Zij sprokkelden vorig seizoen de meeste punten, maar promoveren lukte niet. Wij doen er alles aan om te promoveren. Nu moet het ook op het veld gebeuren."