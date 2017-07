Eerste doelpunt van Perbet kan Club Brugge geen zege bezorgen

Ivan Leko koos wel voor een speciale opstelling: een 3-4-3 met tal van spelers die de laatste weken nog maar weinig speelminuten kregen. Club Brugge nam logischerwijze de bovenhand, maar het was Rotterdam dat aanvankelijk de meeste kansen kreeg.

Na tien minuten kon Perbet wel zijn eerste doelpunt in Brugse loondienst maken vanop de stip. Het gevaar bleef komen, maar scoren wou maar niet lukken voor Brugge. En uiteindelijk was het zelfs Rotterdam dat in de 70ste minuut de gelijkmaker lukte. In een hevig slotoffensief gingen er geen ballen meer tegen de netten. Is Club klaar voor volgende week?

De opstelling en wissels:

Club Brugge: Guillaume Hubert - Brandon Mechele(45’ Erhan Masovic), Bjorn Engels(72’ Hans Vanakan), German Mera(45’ Stefano Denswil) – Dion Cools, Timmy Simons, Jordi Vanlerberghe, Laurens De Bock(45’ Thibault Vlietinck) - Dorin Rotariu(72’ Jelle Vossen), Jérémy Perbet(61’ Abdoulay Diaby), Emmanuel Dennis(45’ Anthony Limbombe)