1B wordt over het hoofd gezien: "Als je de videoref invoert, doe het dan voor alle profclubs"

"De spelregels worden moeilijker en moeilijker, dat zien we nu ook met die offside-situaties (fouten vóór de bal vertrekt op een speler die buitenspel staat, worden bestraft, niet het buitenspel zelf)", aldus Dennis Van Wijk in een gesprek met Voetbalkrant.com.

"Daarom is het een goed hulpmiddel voor de refs. Ze kunnen beslissingen beter bekijken en indien nodig terugdraaien, dus ik denk dat het het voetbal alleen maar ten goede kan komen. Het is een goeie start. Het kan heel wat discussie vermijden" Het is wel eentje waar Van Wijk zelf geen voordeel van zal ondervinden.

Het busje van de videoref: voorlopig niet in 1B

"1B is altijd een moeilijke reeks, er worden heel wat zaken in uitgeprobeerd, maar ik vind dat 1B en 1A over dezelfde kam geschoren moeten worden. 24 profclubs in totaal is niet veel en daar hoort 1B toch ook bij", ging de oefenmeester van Westerlo verder.

"Als je de VAR (Video Assistant Referee) dan toch invoert, doe het dan voor alle profclubs. Wat ik wel goed vind is dat elke ploeg in 1A de VAR in drie thuiswedstrijden én drie uitwedstrijden over de vloer krijgt. Dat maakt het eerlijk", sloot Van Wijk af.