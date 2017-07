Het salaris van Gary Lineker ligt op straat Ã©n het is meer dan je denkt

Vandaag maakte de BBC immers de salarissen bekend van iedereen die meer dan 150.000 euro per jaar verdient. Het blijft uiteraard de openbare omroep. Gary Lineker, de geprezen presentator van Match of the Day staat daar op de tweede plaats.

We horen Frank Raes en Filip Joos al in katzwijm vallen, Lineker verdient immers bijna twee miljoen pond per jaar. Dat is ongeveer 2,2 miljoen euro per jaar oftewel bijna 60.000 euro per aflevering van Match of the Day.

Lineker verdedigt zich

Lineker zelf reageerde uiteraard op Twitter. "Gelukkige BBC salary day. Ik steek de schuld op mijn manager en de andere tv-kanalen die meer betalen. Waar heb ik mijn tinnen helm gelegd? (om de commentaren aan te kunnen)"

Wanneer iemand vroeg of hij bij een andere zender meer kon verdienen, gaf hij aan dat het zo was, maar dat hij bij de BBC bleef omdat hij de openbare omroep waardeert.

Happy BBC salary day. I blame my agent and the other TV channels that pay more. Now where did I put my tin helmet? — Gary Lineker (@GaryLineker) July 19, 2017