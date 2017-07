B-elftal Anderlecht wint dankzij 'overbodige' Harbaoui

Anderlecht speelde met een 'B-elftal', als daar sprake van kan zijn met jongens als Sels, Obradovic, Onyekuru en Stanciu in de ploeg. Maar ook met Ganvoula en Harbaoui in de spits, Capel op de flank en jonge gasten als Sowah en Delcroix als starter. Geen risico's voor de Supercup van zaterdag en de competitiestart volgende vrijdag in Antwerp.

Een wedstrijd om de 'bankzitters' en mogelijke vertrekkers nog wat matchritme te laten opdoen. Wel een ploeg die amper samengespeeld had en dat was er ook aan te zien. Dender, club uit 1ste Amateur, hield de buur uit Brussel redelijk makkelijk op afstand. Doelman Xavier Gies, zelf ex-Anderlecht, had amper werk die eerste helft.

Harbaoui nog steeds een goalgetter

Aan de overkant moest Sels zich bij de eerste kans wel meteen omdraaien. Sarr mocht hem van dichtbij vrij torpederen en via Obradovic ging de bal in doel, 1-0. De enige 'mogelijkheid' voor de bezoekers was toen Sowah en Bruno een goeie actie opzetten, maar Harbaoui liet zich volgens de Syrische ref te makkelijk vallen, geen penalty dus.

De 1-1 kon je immers geen kans noemen, want een voorzet van Sowah zijn voorzet verdween verrassend in doel. En Anderlecht ging zelfs nog met een voorsprong rusten. Een combinatie tussen Ganvoula en Harbaoui werd door die laatste met de achterkant van het hoofd in doel gewerkt. Torinstinct? De Tunesiër heeft het nog altijd...

Corryn en Amrani

Veel andere conclusies konden er niet gemaakt worden. Onyekuru was bijzonder ongelukkig in zijn acties, Delcroix deed een paar belangrijke interventies en Bruno als spelmaker is wel iets om in het achterhoofd te houden. Van gedachten zal Weiler alvast niet meer veranderen, maar als wij Harboui en Thelin zouden moeten afwegen... De Tunesische spits zorgt alvast voor heel wat meer gevaar en présence in de zestien.

Weiler liet wel nog jongeren Milan Corryn en Tony Amrani invallen. Vooral Corryn liet zich nog opmerken met enkele heel knappe lange ballen. Ganvoula maakte er trouwens nog 1-3 van na een hele mooie voorzet van Obradovic. De bijbehorende salto mocht spectaculair genoemd worden.

Anderlecht speelde met: Sels, Obradovic, Delcroix, Deschacht, Sowah, Onyekuru, Stanciu (67' Corryn), Bruno, Ganvoula, Capel (45' Kabasele), Harbaoui (67' Amrani)