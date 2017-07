Mingiedi steekt neus aan het venster bij Lokeren: "Niet mijn beste positie, maar het was niet de eerste keer"

"Eerste helft gedomineerd, maar we hadden iets te weinig kansen. In de tweede helft vallen we dan wat terug, maar al bij al mogen we wel tevreden zijn," vertelde Nathan Mingiedi ons na de oefenwedstrijd in Deinze. "Dat is deel van het voetbal: als het té goed gaat, zak je mentaal een beetje terug."

Nieuwe positie