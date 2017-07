Essevee op zoek naar winst in Supercup, met deze hoofdrolspelers?

Zulte Waregem staat voor een bijzonder seizoen. Het heeft quasi een volledig elftal nieuwkomers weten binnen te halen en moet opnieuw bouwen aan een volledig nieuw team. Toch wil het ook in Europa iets moois laten zien, net als eerst al in de Supercup. Het rekent daarbij op flink wat van zijn nieuwkomers. Van wie gaan we leuke dingen te zien krijgen?

Peter Olayinka

Met Saponjic en Leya Iseka is de concurrentie voorin bij Essevee groot, maar Peter Olayinka is voorlopig de man van de voorbereiding bij Zulte Waregem met flink wat doelpunten. Mogelijk dat hij ook de Supercup naar de hand kan proberen te helpen zetten. De huurling van AA Gent wil zijn carrière herlanceren en hoopt dat bij Essevee te kunnen doen.

Julien De Sart

Nog steeds erg jong, maar wel al tonnen ervaring. Op het middenveld moet Julien De Sart een warrior worden. De achternaam doen vergeten, maar gewoon relax voetbal spelen en naar een hoger niveau toegroeien. Francky Dury was altijd in de wolken over hem, nu mag hij zich - eindelijk - aan de oefenmeester laten zien om de knikkers.

Sander Coopman

Terug van weggeweest: Sander Coopman. De publiekslieveling van vorig seizoen staat alweer een stukje verder in zijn ontwikkeling en wil dan ook maar wat graag