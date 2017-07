Zulte Waregem wil na Heylen, Leya Iseka en Doumbia nÃ³g een vierde (!) Anderlecht-speler in huis halen

Mogelijk houdt het bij dit paars-witte drietal niet op. Nu Essevee Kenny Steppe wellicht voor drie seizoenen naar STVV ziet gaan, is er nood aan een nieuwe keeper. Het Nieuwsblad laat weten dat de Belgische bekerwinnaar zich bij Anderlecht heeft gemeld voor Davy Roef.

Anderlecht vraagt een hoge huursom voor de 23-jarige Roef, waardoor een uitleenbeurt geen evidentie is. Bovendien zit de Antwerpenaar in een lastig parket, aangezien ook Mile Svilar aan keepen wil toekomen en twee uitleenbeurten een moeilijke kwestie is. (Dat leest u HIER)

Buitenland

De interesse in Roef is niet nieuw. Naast Zulte Waregem staken ook Excelsior Rotterdam, dat Wout Faes al huurde, en Waasland-Beveren hun licht op. Roef zelf geeft na zijn passage bij Deportivo La Coruna de voorkeur aan het buitenland.