AA Gent houdt er nog niet mee op: 8ste transfer lijkt onderweg

door Johan Walckiers

AA Gent wil de Tunesische verdediger Dylan Bronn

Foto: © photonews

AA Gent is in topvorm op de transfermarkt. De Buffalo's hun koopwoede lijkt niet te stillen. Gisteren werd de transfer van vleugelverdediger Deiver Machado officieel gemaakt en nu zit een volgende aanwinst al in de pijplijn...