EXCLUSIEF: Belgische doelman kan naar absolute Italiaanse topclub

Het gaat om Hendrik Van Crombrugge. De doelman van Eupen wees eerder Ajax al af, maar staat nu in de belangstelling van Napoli, dat hem er heel graag bij wil. De vraag is alleen of de Italianen hem als eerste doelman willen...

Wat zeer te betwijfelen valt, want de 34-jarige Pepe Reina is er ook nog steeds. Al zit die wel in zijn laatste contractjaar en zou mogelijk nog vertrekken. Maar Napoli heeft nog twee ervaren doelmannen. Van Crombrugge heeft eerder al aangegeven (dat kan u HIER lezen) dat hij voor zichzelf een carrièreplan heeft opgesteld en dat bankzitten daar op dit moment niet in thuis hoort.

Opvallend

Napoli, weten we uit goeie bron, is echter bijzonder geïnteresseerd. Toch opvallend dat Van Crombrugge zich bij een ploeg als Eupen in de kijker heeft gespeeld van zoveel topclubs.