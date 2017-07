Nieuwste aanwinst Antwerp charmeert: "Als je Ronaldo, Quaresma of Messi heet, mag je alleen lopen als je de bal hebt"

Ivo Rodrigues zegt dat hij gerust wil blijven bij Antwerp na het seizoen

Ivo Rodrigues is pas aangekomen, maar heeft zelfs al een oefenmatch met Antwerp achter de kiezen. De linksbuiten zijn transfer van FC Porto was er één met veel voeten in de aarde, maar daar kon hij mee leven. Want hij wou absoluut naar The Great Old.