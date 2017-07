Perbet legt uit waarom hij voor de aartsrivaal koos: "Er waren al jaren contacten, maar nu..."

Een overgang van AA Gent naar de aartsrivaal uit Brugge zorgt altijd voor wat ophef, zelfs al ben je spits op overschot volgens Hein Vanhaezebrouck. Perbet legt zijn keuze uit bij ClubTV.

"Ik had eerlijk gezegd al enkele jaren contacten met Club Brugge", aldus de Franse goalgetter. "Bij elke transferperiode waren er wel mogelijkheden om bij Club Brugge te tekenen, maar jammer genoeg kwam er altijd iets tussen."

