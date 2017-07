Van kwaad naar erger met grootmacht Galatasaray: in 2014 te zwak voor Anderlecht, nu schaamteloos eruit in de 2e voorronde (!) van de Europa League

In het najaar van 2014 bleek Anderlecht in de poulefase van de Champions League te sterk voor Cim Bom Bom. Toen al een teken aan de wand dat de club op zijn retour was.

Dieptepunt bereikt

Nu is het dieptepunt misschien wel bereikt. Afgelopen seizoen eindigde Galatasaray op plaats 4 in de eigen competitie. En dus moest het in de tweede voorronde van de Europa League aan de bak tegen het Zweedse Östersunds FK.

Galatasaray blameerde zich volledig. Na de 2-0-nederlaag van vorige week, kwam de Turkse topclub in eigen huis niet verder dan een 1-1-gelijkspel. Van een desastreuze seizoensstart gesproken...