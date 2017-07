Vanhaezebrouck ziet vier grote concurrenten voor de titel (waaronder Ã©Ã©n toch wel verrassende)

Vanhaezebrouck is weer bijzonder onder de indruk van Anderlecht. "Anderlecht is het best gewapend", meent hij in Het Nieuwsblad. Maar ook in Limburg ziet hij een sterke kern. "Genk heeft zijn groep, met heel veel talent, samengehouden."

"Als je aanbiedingen van zes miljoen euro en meer naast je kan neerleggen, dan moet je financieel sterk staan. En denken dat je kampioen kan spelen. Dat is volgens mij bij Genk, zonder Europees voetbal, de achterliggende ­gedachte."

Oostende titelkandidaat

Natuurlijk is er ook nog Club Brugge, maar dan is er nog een andere - minder voor de hand liggende - club. "Bij Club Brugge is er nog niemand weg én die konden vanaf de eerste dag bijna volledig trainen. Dat zijn al drie zekerheden. Met Gent vier. En we mogen ­Oostende niet vergeten. Als je Lombaerts kan binnenhalen, met dàt loon, dan hoort Oostende minstens bij de top vijf."