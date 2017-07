Belgische jeugd imponeert in buitenland: Spalletti neemt 18-jarige landgenoot mee naar China

Vorig seizoen werd Emmers kampioen met de Primavera, de beloftenploeg van de Italiaanse topclub, samen met Zinho Vanheusden. Vorig seizoen mocht Emmers al eens mee op stage naar Qatar, maar gezien zijn snelle ontwikkeling heeft Spalletti nu beslist dat hij de hele voorbereiding met de A-ploeg mag meemaken.

Emmers is mee op stage vertrokken naar China. In de voorbereiding is hij de enige jongere geweest die al eens 90 minuten mocht spelen. Spalletti gelooft er dus echt in...