Club Brugge legt zich neer bij de situatie en moet aanvaller eerste twee speeldagen al meteen missen

Vrijdag raakte bekend dat Club niet in beroep gaat tegen de schorsing voor de Braziliaanse aanvaller. Zo zal Wesley er niet bij zijn tijdens de competitieopener op het veld van Sporting Lokeren, én de eerste thuismatch tegen Eupen een week later.

In de gewonnen Slag om Vlaanderen tegen Gent gaf Wesley een klap tegen het hoofd van Mitrovic. Scheidsrechter Bart Vertenten gaf hem daar slechts een gele kaart voor, waardoor eerst de Reviewcommissie en vervolgens het Bondsparket ingrepen.

Hersenvliesontsteking

De afgelopen weken raakte bekend dat de Braziliaan een tijd out was met hersenvliesontsteking. Daardoor was hij sowieso onzeker voor de start.