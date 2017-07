GÃ©Ã©n terugkeer naar BelgiÃ« voor Dieumerci Mbokani die heeft beslist: "Dat is mijn grote doel"

De 31-jarige aanvaller was in beeld bij de Belgische topclubs en Olympiakos hoopte hem binnen te halen. Bij de club van Besnik Hasi raakte Mbokani echter niet door de medische keuring. Intussen is er duidelijkheid over de toekomst van de voormalige Gouden Schoen.

Nog niet 100%

"Ik heb nog een lopend contract bij Dinamo Kiev en keer terug met een groot doel. Het team heeft een nieuwe coach, hopelijk houdt niets ons tegen om goed voetbal te brengen", laat Mbokani verstaan bij Goal.

"De voorbereiding verloopt goed, al ben ik nog niet 100 procent. Het is nu noodzakelijk om automatismen te kweken met mijn ploegmaats en de combinaties op punt te zetten."