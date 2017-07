Lukaku excelleert alwÃ©Ã©r, Mourinho bejubelt hem opnieuw: "Ik kan niet blijer zijn voor hem"

Na afloop was coach José Mourinho dan ook uitermate tevreden. "De clubs uit de MLS vragen meer intensiteit, kwaliteit en concentratie van ons. Zowel op verdedigend als aanvallend vlak."

Met net als enkele dagen geleden veel lof voor Lukaku. "We zagen niet alleen zijn scherpte voor doel. Hij is een teamplayer, die wacht op steun en die druk zet op de helft van de tegenstander. Ik kan niet blijer zijn voor hem, en dat we hem voor de voorbereiding al konden strikken. Deze tiendaagse stage is belangrijk om zijn nieuwe ploegmaats goed te leren kennen."