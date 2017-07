Lukaku is nu niet meer te houden: raket op de kruising, en Kompany afgetroefd voor zijn 2e goal in 2 matchen (mÃ©t beelden!)

Dat heeft ook collega-international Vincent Kompany nog eens aan den lijve mogen ondervinden. Man United en Man City speelden donderdagnacht in het Amerikaanse Houston een prestigieuze oefenpot.

Typisch Lukaku

The Mancunians trokken met 2-0 aan het langste eind na goals van klasbakken Lukaku en Marcus Rashford. In minuut 37 troefde Big Rom Kompany en co op snelheid af, waarna hij doelman Moraes omspeelde en als een echte killer afwerkte. Een typische Lukaku-goal. In de tweede periode trof onze landgenoot ook nog eens de kruising. (zie video's)

Lukaku speelde de hele wedstrijd, Kompany stond uiteindelijk de eerste helft op het veld en Marouane Fellaini viel in na 62 minuten.