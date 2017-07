Westerlo herpakt zich tegen STVV na blamage tegen KV Mechelen: "De tijd begint te korten"

"Het was veel beter dan tegen Mechelen, uiteraard", zei Annys na de match. "We hadden een slecht gevoel, dus we wilden iets rechtzetten. Je mag nooit content zijn als je zo'n wedstrijd speelt. We hadden allemaal het gevoel dat het beter moest. We hebben op training geprobeerd om aan het blok te werken en dat stond er vandaag toch echt wel."

'Amper kansen weggegeven'

Westerlo had zelf nauwelijks kansen, maar gaf ook amper iets weg. "We hebben nauwelijks iets weggegeven, op de kopbal van Boli na", aldus de middenvelder. "Nu komt het volgende deel en moeten we vanuit ons blok de aanvalspatronen vinden."

De Westerlo-spelers konden dus met een goed gevoel huiswaarts keren. "Mechelen was wel heel superieur tegen ons, maar we moesten iets rechtzetten naar onze supporters toe. Maar ook voor onszelf, want de tijd begint te korten. We mogen onszelf niet rijk rekenen en moeten kei hard blijven werken, want 1B is een moeilijke competitie", beseft Annys.