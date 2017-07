Dan toch een prominente rol voor Mbo Mpenza: JPL-club haalt ervaring van ex-aanvaller in huis

Aanvankelijk kwamen Moeskroen en Mpenza niet tot een financieel akkoord qua vraag en aanbod. Een maand later hebben beide partijen elkaar toch gevonden, zo vernamen we uit directe bron.

Mpenbza zal Röber in de nabije toekomst gaan ondersteunen in de sportieve cel van de Henegouwers. De 40-jarige ex-aanvaller voetbalde in het verleden voor onder meer KV Kortrijk, Moeskroen, Standard en Anderlecht, en kent de Belgische voetbalwereld dus goed. Röber heeft daarentegen veel ervaring als coach van enkele clubs in de Bundesliga.

Duobaan

Een duobaan bij Moeskroen is geen nieuw gegeven. Tot mei hadden namelijk Yuri Selak en Humberto Piva de sportieve leiding in handen.