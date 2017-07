Liverpool-trainer Klopp laat geen twijfel bestaan over toekomst van absolute sterkhouder

Philippe Coutinho werd gelinkt aan een vertrek naar Barcelona, maar Klopp is duidelijk wanneer het er op een persconferentie over te pas komt. "Ja, we kunnen met zekerheid zeggen dat hij niet te koop is. Maar dat was vanmorgen al zo, en gisteren ook, en het is nooit anders geweest", bevestigde de Duitser.

We willen enkele zaken toevoegen aan het recept van vorig jaar - Jürgen Klopp Deel deze quote: "Het is geen natuurlijk verrassing dat andere clubs interesse tonen. Zij zien ook dat Liverpool over hele goeie spelers beschikt. Maar heel belangrijk: Wij gaan de club niet verkopen." Boodschap richting Origi en co. Dat Coutinho belangrijk is voor The Reds lijdt geen twijfel. Het viel ook op dat zonder hem vaak die aanvallende creativiteit ontbrak. "Phil is een heel belangrijke speler, maar we moeten beter reageren als hij niet op het veld staat. Dat is nu eenmaal zo", liet Klopp nog weten.