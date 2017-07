18 jaar en ambitieus: "Ik wil mijn debuut in de Premier League maken"

Verlinden leeft op een wolkje tegenwoordig. "Ik maakte enkele ongelooflijke weken mee: ik werd doorgeschoven naar de A-kern en mocht mee naar Zwitserland voor de voorbereidingsstage", vertelt hij bij Sporza.

"Sinds we terug zijn heb ik erg hard getraind en heb ik me aangepast aan het leven in de kleedkamer met de A-spelers. Ik ben ambitieus en heb veel vertrouwen in mezelf. Mijn ambitie is om dit seizoen mijn debuut te maken."

Opwindend

De 18-jarige aanvaller wil stelen met zijn ogen. "Er zijn heel wat topspelers in onze kern van wie ik kan leren. Dat ik dagelijks met hen kan werken is erg opwindend."