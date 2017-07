Tussenstand pokertoernooi - je doet maandag toch ook mee?

Speciaal voor VK en WF-klanten organiseren we gedurende juni en juli een pokertoernooi. Per week zijn het freerolls met €200 prijzengeld en de uiteindelijke winnaar ontvangt een ticket voor de Unibet Poker Belgian Open. Elke week kan je dus scoren, maar na 9 weken heeft de speler met de meeste punten ook het ticket beet voor de Unibet Poker Belgian Open.

De eerste winnaars zijn alvast bekend! Het toernooi zelf begint maandag om 20 uur, maar vanaf 18 uur kan je via ons inschrijven. Heb je nog geen account? Schrijf je in via ons op deze link. Of ga gewoon naar https://www.unibet.be/voetbalkrant. Lukt dit op een of andere manier niet? Dan kan je ook via deze link gaan en inschrijven.

Tussenstand:

45 punten Pok**C99 26 punten Sch**le011 24 punten Yun**5314 24 punten ken**032 20 punten jol**e1990 20 punten Oud**emsen 20 punten A***N2 20 punten pe**ie 20 punten Wa**ynG 14 punten ed**n013 14 punten ma****411 14 punten mad**madonna 14 punten no**79 11 punten gen**s7 10 punten PMT_****pakke 10 punten gen**s7 10 punten My***a_Be 10 punten zi**enz 10 punten xst**ngerx

Om op de hoogte te blijven van al onze activiteiten die te maken hebben met poker, verwijzen we jullie graag door naar onze poker-facebookpagina. Daar zal alle informatie over poker op verschijnen, dus schrijf je in op onze pagina over poker op facebook.

Het paswoord voor volgende week is het volgende: week7

Voor de winnaars is er zoals steeds een bijzonder leuke prijzenpot te verdienen:

Plaats 1: € 100 cash game ticket

Plaats 2: € 50 cash game ticket

Plaats 3: € 25 Free Bet

Plaats 4: € 15 Free Bet

Plaats 5: € 10 Free Bet

De prijs die u wint in ons pokertoernooi zal ten laatste na 72 uur in uw account zijn toegevoegd.

Je kan het toernooi spelen via de browser, of via software. In het laatste geval moet je daarvoor de cliënt downloaden. Hoe kan je deze cliënt downloaden?

1) Ga naar deze link: http://nl.unibet.be/poker/tournaments

2) Klik vervolgens op de blauwe link die je rechts onderaan op de pagina ziet en waarop staat "vergezel de actie". Daarna kom je terug op http://nl.unibet.be/poker/play-poker

Om het jullie makkelijk te maken, hebben we een handleiding gemaakt over hoe je kan inschrijven voor het pokertoernooi zelf: http://www.voetbalkrant.com/gratis-poker-help

We willen alle pokeraars vanavond alvast veel succes en pokerplezier wensen.