Rode Duivels en Red Flames vieren nationale feestdag van België

Zoals hieronder te zien drukten de spelers hun gelukswensen uit via de sociale media. Bij de Red Flames - donderdag nog geschitterend met hun eerste EK-overwinning tegen Noorwegen - werd het volkslied zelfs uit volle borst gezongen.

En bij deze ook een geweldige nationale feestdag gewenst vanwege de Voetbalkrant-redactie aan al onze lezers!

🎵 This is how we celebrated our victory 🆚 🇳🇴 Happy national day ! 😉 🇧🇪🇧🇪🇧🇪 #NORBEL #WEURO2017 #Flames4History 🔥⚽ pic.twitter.com/aCJwzzCGfP