AA Gent ziet speler vlak voor de competitiestart voor enkele weken uitvallen

De Gentse middenvelder raakte geblesseerd en is out met een gekneusde zwevende rib, schrijft Het Nieuwsblad. Het zal enkele weken duren vooraleer de voormalige belofteninternational weer inzetbaar is.

Hoelang Verstraete effectief aan de kant staat, zal moeten blijken. De Oostendenaar kwam vorige winter over van KV Kortrijk. In zijn eerste maanden in de Arteveldestad speelde hij acht competitiematchen, waarvan twee als basisspeler.